شكرا لبحثكم عن خبر تصريح من ”بنك صنعاء” بخصوص مصارفة ”الدولار الامريكي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر "بنك صنعاء" الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، الخميس، تصريح هام بخصوص مصارفة وتداول الدولار الامريكي. وقال محافظ البنك الدكتور رشيد أبو لحوم، في تصريح له أن "عدم قبول البنوك وشركات الصرافة لعملة الدولار طبعة 2003 – 2006م أو مصارفتها بأقل من قيمتها، ممارسات غير قانونية ومرفوضة جملة وتفصيلا من قبل البنك المركزي".

جدير بالذكر أن شركات الصرافة بمناطق سيطرة الحوثيين، تقوم ببيع وشراء عملة الدولار طبعة 2003 – 2006م، بفارق صرف يترواح بين الف الى ثلاثة الاف ريال للمائة الدولار، مقارنة بطبعة الدولار الجديدة ما بعد 2006.

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