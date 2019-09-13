شكرا لبحثكم عن خبر الصحة العالمية في اليمن تطلق تحذير جديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذّرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن نقص التمويل يهّدد حياة ملايين الأطفال في اليمن.

وقالت المنظمة في تغريدة نشرتها على حساب مكتبها في اليمن، بموقع التدوين المصغر "تويتر" "إن نقص التمويل يعيقها عن تقديم الدعم المنقذ للحياة، مشددة على ضرورة الوفاء بالتعهدات لإنقاذ الأرواح في اليمن".

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان إغلاق 75 مستشفى آخر بنهاية سبتمبر الجاري، ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو على 650 ألف امرأة يمنية في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية، في حين ستكون أكثر من مليون امرأة في خطر، فيما لو أغلقت كافة المستشفيات التي يدعمها الصندوق في اليمن؛ وفقا لموقع الأمم المتحدة.