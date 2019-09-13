شكرا لبحثكم عن خبر مطار سعودي يعلن استقباله أول رحلة طيران يمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الخميس، عن استقباله أولى رحلات طيران شركة بلقيس القادمة من الجمهورية اليمنية.

وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “ تويتر ” أنه سيتم تشغيل هذا الخط بواقع رحلتين أسبوعياً من مطاري عدن وسيئون.

وكانت شركة طيران بلقيس، أعلنت قبل أكثر من شهر عن تدشين رحلاتها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ابتداء من شهر أغسطس الماضي لكن التدشين تأخر لظروف غير معلنه.

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