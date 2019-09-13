شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول سعودي يعلن قرب انتهاء أزمة عدن ويوجه رسالة غير مباشرة للإماراتيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن مؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة الأمريكية ـ السعودية "سابراك" عن قًرب انتهاء أزمة عدن بين الحكومة الشرعية ومليشيا الانتقالي.
وقال سلمان الانصاري في تغريده على" تويتر" إن أزمة عدن سيتم حلها قريبا جدا، مؤكدا أن ميناء المكلا وعدن والحديدة للشعب اليمني فقط.
وأضاف الانصاري، إن عدم تعاطي داعمي الانفصال مع المطالبات الصريحة للتصحيح الشامل والسريع ستتسبب بمشاكل مفصلية وخسائر فادحة لهم. في إشارة إلى الإمارات التي مازالت تواصل الدعم العسكري والمادي للانتقالي.
ويأتي حديث المسؤول السعودي عن الموانئ اليمنية، رسالة غير مباشرة للإماراتيين الذين يسعون لدعم الانفصاليين طمعاً بالسيطرة على الموانئ اليمنية، وأهمها ميناء عدن الإستراتيجي.
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