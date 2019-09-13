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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية تعلن استقبال أسطول طيران يمني جديد إلى أحد مطاراتها (صور)

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قبل قليل عبر حسابه على موقع «تويتر»، استقباله اليوم أولى رحلات طيران شركة بلقيس القادمة من الجمهورية اليمنية

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وأضاف أنه سيتم تشغيل هذا الخط بواقع رحلتين أسبوعياً من مطاري عدن وسيئون.

يشار إلى أن شركة طيران بلقيس،أعلنت قبل أكثر من شهر عن تدشين رحلاتها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ابتداء من شهر أغسطس الماضي لكن التدشين تأخر لظروف غير معلنه.

وأوضح خالد المحبشي الرئيس العام التنفيذي لشركة طيران بلقيس بأن الشركة تعتزم التشغيل برحلات أسبوعية مجدولة من مطاري عدن وسيئون الى مطاري الرياض وجدة في السعودية بعد أن حصلت "بلقيس" على جميع التراخيص اللازمة من سلطات الطيران المدني السعودي.

وأضاف أن طيران بلقيس يتأهب لتدشين المرحلة الثانية من خطط التشغيل التي تستهدف المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي وفق خطط مدروسة. مؤكداً على أهمية هذا التشغيل في هذا الوقت بالذات لتغطية الطلبات المتزايدة للسفر بين المملكة واليمن.