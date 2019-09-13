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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : من الرياض...الحكومة اليمنية تدعو التحالف لمغادرة اليمن فورا والرئيس هادي يتوجة إلى مجلس الأمن وقناة سهيل تبث هذا البيان (فيديو)

دعا نائب رئيس البرلمان اليمني، عبد العزيز جباري، (الأربعاء)، التحالف السعودية الإماراتي إلى مغادرة بلاده، إذا لم يستطع العودة إلى أهدافه التي جاء من أجلها إلى اليمن. وأضاف جباري في تصريحات تليفزيونية إن مسار التحالف في اليمن انحرف عن مواجهة الحوثيين إلى أهداف أخرى. وكان جباري قال في لقاء على قناة سهيل الفضائية من وسط الرياض، إن السعودية أبلغت قيادة الشرعية إنها لا تستطيع التدخل لوقف الإرهاب الإماراتي في اليمن.

يأتي هذا بالتزامن مع ترقب كلمة هامة للرئيس هادي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. Advertisements مختار الرحبي✔@alrahbi5 نائب رئيس البرلمان اليمني عبد العزيز جباري اذا لم يتم تحقيق أهداف التحالف العربي فعلية ان يغادر اليمن نائب رئيس البرلمان اليمني عبد العزيز جباري اذا لم يتم تحقيق أهداف التحالف العربي فعلية ان يغادر اليمن pic.twitter.com/spOHZPCR3b — مختار الرحبي (@alrahbi5) September 12, 2019

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