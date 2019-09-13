لن تصدق : شاهد كيف خبئ مهربون 121 حزمة قات في أماكن لا تخطر على البال والكشف عن جنسياتهم ! (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أحبط رجال الأمن في محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان، محاولة 4 متسللين من الجنسية الإثيوبية، تهريب 121 حزمة من القات المخدر، بعد الاشتباه في مركبة. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وبتفتيشها، عُثر على حزمة قات مخبأة في رفرف الإطار الأمامي، كما تم الاشتباه في سيارة ” جيب ” وعند تفتيشها وُجد 41 حزمة قات مخبأة تجويف سري أسفل المقعد، حيث جرى تحرير محضرين وتحويل قائدي المركبتين إلى جهات الاختصاص. وفي سياق متصل، نجح رجال الأمن بقيادة الأفواج بمنطقة جازان في ضبط 7 حزمات من القات مخبأة في الحقيبة الخلفية في سيارة من نوع ” إلنترا ” ، ليتم إيقاف قائدها تمهيداً لإحالته للجهات المختصة.

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