شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : صدور حكم قضائي بسجن الأميرة ”حصة” ابنة الملك سلمان 10 شهور.. وهذة تهمتها..! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت وسائل إعلام فرنسية، إن محكمة قضت بالسجن عشرة شهور، مع وقف التنفيذ، على ابنة الملك سلمان.

وأوضحت المحكمة، أنها أدانت الأميرة حصة بنت سلمان، بالتواطؤ في الخطف، في قضية الاعتداء على عامل مصري، في شقتها بباريس، في العام 2016.

وكانت صحف فرنسية، ذكرت أن الأميرة ومرافقها اعتديا على العامل، لاتهامه بمحاولة تصويرها، داخل غرفة نومها، بعد إهانته بإجباره على الركوع أمامها.

والأميرة حصة، هي أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، وهي الأخت غير الشقيقة لولي العهد محمد بن سلمان.

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