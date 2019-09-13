شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعلنون حالة الطوارئ في صنعاء والعشرات من عناصرهم يتعرضون للموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المستشفى العسكري التابع للمليشيا في صنعاء حالة الطوارئ بعد نفاذ كمية الدم في المستشفيات والجرحى العائدين من الجبهات يتعرضون للموت نتيجة لذلك . وقال موظف في المستشفى العسكري الخميس ان مدير المستشفى طلب من العناصر الحوثية السرعة للتحرك للمستشفى من أجل إنقاذ الجرحى . Advertisements وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المستشفى ايضا يقوم بالإتصال بأقارب الجرحى للتبرع بالدم حتى لايتعرضوا أقاربهم للموت . وأكد المصدر أن المستشفى وجه إتصالات بالاذاعات المحلية التابعة لهم لحث المواطنيين للتبرع بالدم نتيجة لعودة إعداد كبيرة من الجرحى من الجبهات وخاصة من جبهة نهم .

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