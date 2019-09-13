شكرا لبحثكم عن خبر الأمم المتحدة: أكثر من 350 ألف نازح في اليمن خلال 2019 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت الأمم المتحدة، أمس الخميس أن أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف شخص نزحوا، جراء النزاع المسلح المتواصل في اليمن خلال عام 2019.



وأعلن مكتب المنظمة الدولية للهجرة فى اليمن، التابعة للأمم المتحدة أن النازحين بحاجة للمساعدة الإنسانية، مطالبة المانحين الدوليين بضرورة الوفاء بالتعهدات لمساعدة النازحين وإنقاذ الوضع الإنساني فى اليمن.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية، فإن شبكة الباحثين لمصفوفة تتبع النزوح تغطي أكثر من 42 ألف موفع للمساعدة على فهم الاحتياجات والأعداد والمواقع والظروف السكانية في اليمن، بما في ذلك النازحون والعائدون والمهاجرون.

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وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، في تقرير سابق، عن نزوح أكثر من مليون شخص من محافظة الحديدة، غربي اليمن، منذ اندلاع الحرب في حزيران/ يونيو 2018.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد النازحين في اليمن، ثلاثة ملايين ومئة وأربعة وخمسين ألفًا وخمسمئة واثنين وسبعين نازحا، تأتي محافظة تعز الأولى.