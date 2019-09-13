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هاني بن بريك يعلق على بيان الإصلاح في ذكرى تأسيسه

الجمعة 13 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

علق نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ هاني بن بريك، على البيان الصادر عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، إخوان اليمن، بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ29 .



وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، رصدها، (الخليج 365) "لاجديد في بيان الإخونج في ذكرى إشهار فرعهم في اليمن قمة الدجل والتلفيق والانتهازية وقلب الحقائق، إنما كان الجديد لو قالوا شيئا غير الذي قالوه" .

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وأضاف "لم يفاجئونا فهذه طريقتهم فريق يفجر وفريق يستنكر، وفي كل قضية هم كذلك فريقان إن لم يكونوا أكثر من فريق" .. مؤكداً أن خلاصة بيانهم أنهم هم الشرعية .

ويصادف يوم الجمعة 13 سبتمبر، الذكرى الـ29 لتأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، عام 1990م على يد الراحل عبد الله بن حسين الأحمر شيخ قبائل حاشد بصفته تجمعا سياسيا ذا خلفية إسلامية، وامتداداً لفكر الإخوان .