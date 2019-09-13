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دعموا البحسني لإيقاف تصدير النفط.. نشطاء وسياسيون: #الشرعية_تهمل_حضرموت

الجمعة 13 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - أيمن منصور

أجمع نشطاء وسياسيون يمنيون وخليجيون، على دعمهم لتحركات محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، التي تتجه نحو الإيقاف الكامل لتصدير شحنات نفط المسيلة، رداً على تجاهل الحكومة الشرعية المتواصل لأهم مطالب أبناء حضرموت بشأن تحسين الخدمات العامة وتسليم المحافظة حصتها من قيمة الصادرات .



وكشفت مصادر مقربة،أن البحسني بصدد اتخاذه أول قرار حضرمي مصيري تجاه حكومة الشرعية، نزولا عند الرغبة الشعبية الحضرمية وأنه لوح بشكل جاد عزمه إيقاف تصدير الشحنات النفطية الحضرمية إلى حكومة الشرعية، وهو ما دفع نشطاء جنوبيون إلى دعم هذا التوجه بإطلاق هاشتاج على تويتر بوسم، "الشرعية تهمل حضرموت" .

وقال الناشط السعودي، عبدالعزيز سعود، أن حضرموت، حضرموت تعانى من حرمان فى خدماتها التى اصبحت تحتكرها الحكومة مثل الكهرباء وحصص النفط .. مؤكداً أنه كفى اهمال ونهب فى ثروات حضرموت وأن على الشرعية الفاسدة اعطائهم حقوقهم المشروعة.

بدوره أشار الإعلامي، محمد بن قرنح الكندي، إلى أن حضرموت تمول ميزانية الحكومة باكثر من 80% ولكنها تتعرض لاجحاف وحرمان من أبسط الخدمات بينما تمتنع محافظة مأرب عن توريد إيراداتها لخزينة الحكومة ولكنها تستلم حقوقها كاملة من الحكومة .

وقال "هناك آبار نفط في حضرموت مسجلة باسماء متنفذين من الهضبة وأتباعهم ويستغلونها لمصالحهم الشخصية وعائدات الآبار تحول إلى حساباتهم الشخصية" .

فيما أكد الإعلامي الجنوبي، ياسر اليافعي، أن اللواء فرج البحسني قام بواجبه تجاه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وقدم التنازلات وذهب الى الرياض والتقى علي محسن الأحمر وسمح للحكومة بالنزول في المكلا ووفر لهم الحماية، ولكن الشرعية خذلت حضرموت واحرمتها من ابسط الحقوق ومنها الكهرباء والرواتب .

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وقال "تتعذر الحكومة الشرعية بملف الخدمات في عدن بوجود الانتقالي، طيب وحضرموت وشبوة ما هو عذركم" .. لافتاً إلى أن الخدمات في عدن في حدودها الدنيا ومتوفرة نوعاً ما، ولكن حضرموت وشبوة لا كهرباء ولا ماء ولا رواتب .

وأضاف "انتم تبيعوا نفط هذه المحافظات . ما هي شماعة فشلكم هناك" .

من جانبه أشار الإعلامي، وضاح بن عطية، إلى وعود الشرعية المتكررة بتحسين أوضاع حضرموت، وقال "تخيلوا كم وعدت الشرعية أبناء حضرموت بتحسين الوضع، تخيلوا ان بن دغر و هادي تعهدوا واصدروا التوجيهات بإعطاء حضرموت ٢٠٪ من ثرواتها ولم ينفذ شي، تخيلوا كم سنة وسلطات حضرموت تعلن الود والطاعة للشرعية وثروات حضرموت تسرقها الشرعية وشعبها يموت" .

أما عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد محمد بامعلم، فأشار إلى أنه أصبح واضحاً الإهمال المتعمد من قبل حكومة الشرعية تجاه حضرموت وأبنائها الأوفياء .

وأكد أن الشرعية تشن حربٌ خدماتية شرسة ضد أبناء حضرموت، والسكوت عن الافعال المقززة للشرعية لا يجب أن يستمر.. لافتاً إلى أن ما يجب أن تدركه الشرعية أنها ان اكتوت بنار حضرموت فهذه ستكون نهايتها الأبدية .

من جانبه الصحفي، اديب السيد، فقال أن الشرعية تخاذلت عن حربها ضد الحوثي وحولت حربها ضد محافظات الجنوب المحررة، في حالة تدل على التخبط والفشل الذريع .. مشيراً إلى أن حضرموت تأن وتعاني كثيراً وتعتبرها الشرعية انها محافظة صندوق مالي فقط وليس لهاحق العيش الكريم والخدمات.

وشدد على أنه يتوجب الانتفاضة في حضرموت ضد الشرعية.