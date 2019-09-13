شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : ”رويترز“ تكشف تفاصيل رسالة عاجلة وهامة أرسلها أعضاء ”الكونجرس“ الأمريكي لولي العهد السعودي ”محمد بن سلمان“ بشأن اليمن..(شاهد ماورد فيها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وكالة ”رويترز“ للأنباء، الخميس 12 سبتمبر/أيلول، عن تفاصيل رسالة بعثها أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بخصوص اليمن.

وأظهرت الرسالة أن ”أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي طالبوا المملكة بالوفاء بالتزامها بتقديم 750 مليون دولار هذا العام لمساعدة الشعب اليمني“.

وأشادت الرسالة التي أرسلت إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء، بمساهمات السعودية السابقة في مساعدات اليمن، لكنه قال إن ”المملكة لم تقدم إلا نسبة ضئيلة من التزاماتها الحالية البالغ قوامها 750 مليون دولار“.

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وأضافت ”أن الأمم المتحدة تعول على ذلك التمويل لدعم برامج توفر تطعيمات ضد أمراض وأغذية ووقودا وأدوية“.

وقالت الرسالة ”إذا لم يصل التمويل بحلول نهاية أكتوبر، فسيفقد خمسة ملايين شخص الوصول إلى المياه النقية في بلد يواجه أكبر تفش للكوليرا في التاريخ الحديث“.

وحذرت المنظمة الدولية في 21 من أغسطس آب من أن 22 برنامج مساعدات في اليمن ستضطر للتوقف إذا لم تقدم الدول ما تعهدت به من أموال.

ويتصدر الموقعين على الرسالة السناتور الديمقراطي كريس ميرفي والسناتور الجمهوري تود يانج وهما من أبرز المشرعين الأمريكيين المطالبين برد أمريكي قوي على السعودية بخصوص سجل المملكة في حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بدورها في حرب اليمن.