شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : عناصر الانتقالي في ابين يتعرضون لهجوم مسلح ، واصابة القائد الكازمي ونقله الى عدن بحالة خطيرة .."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن مسلحون مجهولون فجر يوم الجمعة هجوما استهدف نقطة تابعة للمجلس الانتقالي بالمحفد نصبت لمنع مرور قوات الجيش.

وقال مصدر محلي لصحيفة عدن الغد ان مسلحين يعتقد انهم قبليون هاجموا النقطة واشتبكوا مع افرادها.

واسفرت الاشتباكات عن اصابة عدد من الاشخاص بينهم ناصر علي عوض الكازمي الملقب بالهازلة. والهازلة قيادي في المجلس الانتقالي حيث اصيب بجراح بالغة.

ونقل الهازلة الى مستشفى بعدن نظرا لخطورة حالته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عـــاجل : عناصر الانتقالي في ابين يتعرضون لهجوم مسلح ، واصابة القائد الكازمي ونقله الى عدن بحالة خطيرة .."تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.