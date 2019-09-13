شكرا لقرائتكم خبر عن نقص هذا الفيتامين في جسمك يسبب مشاكل صحية خطيرة.. ومفاجأة بشأن الحصول عليه طبيعيًا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع “هيلث لاين”، تقريرًا يتحدث فيه عن فوائد فيتامين “د” الذي يعد من العناصر المغذية المتاحة على نطاق واسع، إلا أن عددًا كبيرًا من سكان العالم يعانون من نصقه؛ الأمر الذي يسبب لهم متاعب صحية. وأوضح التقرير، مفاجأة بشأن الحصول على فيتامين “د” بشكل طبيعي من خلال التعرض لأشعة الشمس، لكن بعض مناطق العالم لا تنعم بالجو الصحو، فلا يحصل الناس على قسط كاف من الفيتامين. ولفت إلى إن 42 بالمائة من الأميركيين يعانون نقصا في فيتامين “د”، والمقلق في الأمر، هو أن الفيتامين مهم جدًا لأجل الحفاظ على صحة العظام والجهاز المناعي. ويتولى فيتامين “د” مهمة الإنتاج الذاتي في الجلد تحت تأثير الإشعاع فوق البنفسجي، وذلك من خلال تحويل المادة الخام “ديهيدروكوليستيرول 7” إلى ما يعرف بطليعة الفيتامين Pre vitamin D3) D3) وفي النهاية إلى فيتامين D3. ويوجد الفيتامين “د” في الأغذية ذات المصدر الحيواني، وهو مطابق تمامًا لفيتامين (D3) الذي يجري إنتاجه في أجسامنا، وفضلًا عن ذلك، يوجد فيتامين “D2” في الأغذية النباتية، وأغذية أخرى مثل الكبد وصفار البيض وزيت السمك. ويقدر الاستهلاك اليومي الموصى به بين 400 و800 وحدة دولية (0.1 وحدة دولية = 0.025 مغ)، لكن أناسا كثيرين لا ينالون هذا النصيب الكافي من فيتامين “د” رغم منافعه الكثيرة.

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