شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : عضوا مجلس الشورى عصام شريم يقطع الشك باليقين ويكشف حقيقة حضور الرئيس هادي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد 4 أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قطع الدكتور عصام شريم عضو مجلس الشورى والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، الشك باليقين بخصوص حضور الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 17من الشهر الجاري، أي بعد أربعة أيام.

وقال شريم في تغريدو قبل لحظات رصدها "المشهد الخليجي": "للأسف تأكدت أن الرئيس لن يحضر اجتماع الجمعية العامة وهذه تحمل معاني كبيرة جدا في حدث كهذا وظرف كمثل مانحن فيه".

وجاءت تصريحات شريم بعد أن أكد وكيل وزارة الإعلام محمد قيزان، بأن الرئيس هادي سيحضر الدورة، وأنه "يثق بأن كلمته ستكشف للرؤساء حجم التآمر الكبير والتنسيق بين إيران والإمارات ومليشياتهما لتدمير اليمن وتشطيره".