شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : كلمة هامة لرئيس الجمهورية بعد انقلاب عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر حكومية ان فخامة رئيس الجمهورية سيرأس وفد بلادنا في اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك وسيلقي كلمة سوف تركز على انقلاب عدن وجرائم الميليشيا. وأضافت المصادر ان فخامة الرئيس سوف يتطرق كل الأوضاع في المحافظات المحررة والمسيطر عليها من قبل الميليشيا

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