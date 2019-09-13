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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كاتب سعودي يشن هجوم عنيف على المحلل الاماراتي خلفان الكعبي ويفحمه بهذا الرد ..شاهد

شن الكاتب السعودي وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم السياسية سليمان العقيلي هجوما عنيف على المحلل العسكري الاماراتي خلفان الكعبي على خلفية تغريدة نشرها الاخير ونصح فيها الكاتب العقيلي بمراجعة ما يكتب .



وفي ردة على خلفان الكعبي ، قال الكاتب السعودي سليمان العقيلي في تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" :

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« ارفض وكل مواطن شريف اي دروس في الوطنية خاصة من خارج الحدود. ثم من ذا الذي علمك ؛ ان الوطنية هي في التماهي مع المخططات المؤدية الى ضرب الامن الوطني ! وان الدفاع عن مصالح البلاد حزبية مقيتة ؟! اما التحالف الذي تتغطى به فلم يعلن ان اهدافه تقويض الشرعية وتكوين المليشيا وتقسيم اليمن !



وكان الخبير العسكري الاماراتي خلفان الكعبي قد كتب تغريدة موجهه للكاتب العقيلي قال فيها :

« راجع تغريداتك ستجد كلها تصب في خانة إفشال التحالف وهذا مخالف لسياسة بلدينا تغريداتك ضد التحالف وتخدم إيران وقطر والحوثيين والقنوات التي تستضيفك وكأنك ضدنا انصحك راجع ما تكتب وقارن نهج التحالف وعليه صحح اتجاة بوصلتك واجعلها وطنية لا حزبية الأوطان هي صمام الأمان »