شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عدن الان .. القوات الاماراتية تعلن حالة الاستنفار في البريقا .. وانباء عن عملية هجومية استهدفت إحدى المدرعات .."تفاصيل" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عدن الان .. القوات الاماراتية تعلن حالة الاستنفار في البريقا .. وانباء عن عملية هجومية استهدفت إحدى المدرعات .."تفاصيل"

قالت مصادر مطلعة ان منطقة البريقا بالعاصمة المؤقتة عدن تشهد الان إنتشار عسكري كبير . واضافت المصادر لموقع "صوت المغتربين" ان قوة عسكرية كبيرة انتشرت فجر اليوم بمحيط مقر القوات الاماراتية بمنطقة البريقا ، بالتزامن مع دخول باص كبير الى مقر القوات . ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • بشعر مندوش وصدور بارزة وسراويل ضاغطة .. شاهد كيف ظهرت اليوم فتيات السعودية في شوارع الرياض !؟ (فيديو وصور) عاجـــل : إعلان مفاجئ عن سقوط الطائرة الملكية السعودية وعلى متنها الأمير محمد بن سلمان ..ونشر صور صادمة للحطام .. مصير مجهول لولي العهد والعالم يترقب ..شاهد شاهد كيف كان مصير الداعية السعودي الشهير الذي انتقد هيئة الترفيه قبل ايام .. (صور) Advertisements عاجل : فيديو صادم يهز العاصمة السعودية الرياض .. والسعوديون يحملون محمد بن سلمان مسؤولية ما يحدث الان ..شاهد والدها كان مستشار الرئيس صالح .. يمنية تُلقب بألطف ملكة جمال تغادر السياسة في البرلمان الكندي إلى عالم الموضة والأزياء “صورة” عاجـــل : محمد بن سلمان في ورطة جديدة .. هروب فتاتين سعوديتين على طريقة هروب رهف القنون .. شاهد كيف ظهرت الفتاتين في اول فيديو .. شعرا مندوش وصدور بارزة ! ---------------------------------------- ويأتي هذا الانتشار بعد ما يقارب ساعة واحدة على دوي انفجار عنيف في منطقة خور مكسر . وتناقلت حسابات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار تفيد بأن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت مدرعة اماراتية كان على متنها ضابط اماراتي وثلاثة جنود يتبعون مايسمى بالحزام الامني. ولم يتسنى لموقع صوت المغتربين التاكد من صحة المعلومة التي تتحدث عن استهداف مدرعة اماراتية ، ولا يزال الغموض يكتنف الانفجار الذي هز حي خور مكسر في الساعات الاولى من فجر اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدن الان .. القوات الاماراتية تعلن حالة الاستنفار في البريقا .. وانباء عن عملية هجومية استهدفت إحدى المدرعات .."تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.