اتفقت رئاسة الجامعة مع الاتحاد العام، على تخفيض رسوم الخدمات بنسبة 50 %، بعد رفع الشارات الحمراء في جميع كليات حضرموت.
وأعلن الاتحاد العام للطلبة الكرام عن التراجع عن الخطوات التصعيدية والاستمرار في العملية التعليمية.
ويطالب الاتحاد بإلغاء زيادة رسوم التسكين وإرجاعها للمبلغ السابق، وزيادة القدرة الاستيعابية للسكنات الجامعية، وتحسين الخدمات فيها.
ورفع الطلاب قبل يومين الشارات الحمراء في مختلف كليات جامعة حضرموت للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وتحت شعار تحسين_السكنات_مطلبنا.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين رئاسة جامعة حضرموت واتحاد الطلاب بخفض رسوم الخدمات بنسبة 50% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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