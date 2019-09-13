لليوم الثاني.. أزمة خانقة في المشتقات النفطية بالعاصمة صنعاء

تشهد العاصمة "صنعاء" الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ مساء أمس الأربعاء، وحتى اللحظة.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" "إن أزمة الوقود بدأت منذ صباح اليوم بشكل مفاجئ وأغلقت غالبية محطات الوقود أبوابها، أمام أصحاب السيارات بذريعة انعدام "المشتقات النفطية" بشكل مفاجئ".

وأشارت المصادر إلى أن عشرات السيارات متوقفة في صفوف ممتدة إلى المحطات في عدد من شوارع العاصمة صنعاء

وعزا مواطنون محليون انعدام المشتقات النفطية إلى استثمار الانقلابيين في افتعال الأزمات المتتالية في المشتقات النفطية بهدف رفع أسعارها وبيعها في السوق السوداء المنتشرة في جميع شوارع العاصمة.

جدير بالذكر أن غالبية المواطنون في العاصمة صنعاء يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة جراء انقطاع المرتبات و ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكلٍ غير مسبوق.