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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: اول رد سعودي على خطاب اليدومي الذي ندد فيه بقصف الامارات لقوات الجيش الوطني وانحراف اهداف التحالف

قال الصحفي السعودي المعروف، منصور الخميس إن هناك فرقا كبيرا بين حزب التجمع اليمني للإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين. ففي تغريدة على تويتر، قال الخميس: "‏أرى فرقاً كبيراً بين حزب الاصلاح اليمني والاخون في اليمن.". Advertisements وانتقد الصحفي السعودي من يصورون الإصلاح بأنه يمثل جماعة الإخوان، بأن هدفهم تمزيق اليمن. وقال عن ذلك " حزب الاصلاح اليمني حزب وطني بلا شك وإن كان يضم بعض المنضوين تحت عباءة التنظيم العالمي للاخوان المسلمين ولكنه لا يمكن وصف كل حزب الاصلاح بالاخوان ومن يرى ذلك فهو يسعى لتفكيك اليمن". وكان رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي، القى خطابا الليلة على قناة سهيل، أكد وقوفه إلى جانب الدولة والشرعية ورفضه كل مشاريع التمرد والانقلاب تحت أي عبائة كانت، منددا بالقصف الإماراتي على الجيش الوطني ووصفه بالإرهاب. وأعرب الإصلاح عن ثقته في المملكة العربية السعودية على قدرتها بحل الأزمة في الجنوب ومعالجة تبعاتها. داعيا إلى تشكيل حكومة مصغرة تستوعب جميع المكونات اليمنية.

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