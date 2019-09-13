شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن دراسة تكشف تأثير ممارسة التمارين الرياضية على الحياة الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تعد ممارسة التمارين الرياضية من أكثر الأمور التي تعمل على تحسين الصحة العامة لدى لرجال والنساء خاصة الذين يمارسونها بشكل مستمر.
تأثير التمارين الرياضية على الحياة الجنسية
من أكثر التأثيرات الإيجابية التي تنتج عن ممارسة الرياضة هي تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بما يساهم في جعل الصحة الجنسية أفضل حيث إن الرياضة تحفز تدفق الدم في جميع أعضاء الجسم بما فيها الأعضاء التناسلية. وعادة ما ينصح بممارسة النشاطات البدنية والرياضية بمعدل 75 دقيقة أسبوعيًا، مثل ركوب الدراجات الخفيفة والمشي السريع أو الركض أو لعبة كرة القدم .
أهمية الرياضة في تحسين الأداء الجنسي
وكشفت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية تعمل على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء، بالإضافة إلى تحسين الأداء الجنسي لديهم .
وتساهم التمارين أيضا في خفض
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تكشف تأثير ممارسة التمارين الرياضية على الحياة الجنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.