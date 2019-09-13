دراسة تكشف تأثير ممارسة التمارين الرياضية على الحياة الجنسية

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تعد ممارسة التمارين الرياضية من أكثر الأمور التي تعمل على تحسين الصحة العامة لدى لرجال والنساء خاصة الذين يمارسونها بشكل مستمر.

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تأثير التمارين الرياضية على الحياة الجنسية

من أكثر التأثيرات الإيجابية التي تنتج عن ممارسة الرياضة هي تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بما يساهم في جعل الصحة الجنسية أفضل حيث إن الرياضة تحفز تدفق الدم في جميع أعضاء الجسم بما فيها الأعضاء التناسلية. وعادة ما ينصح بممارسة النشاطات البدنية والرياضية بمعدل 75 دقيقة أسبوعيًا، مثل ركوب الدراجات الخفيفة والمشي السريع أو الركض أو لعبة كرة القدم .

أهمية الرياضة في تحسين الأداء الجنسي

وكشفت دراسة حديثة أن التمارين الرياضية تعمل على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء، بالإضافة إلى تحسين الأداء الجنسي لديهم .

وتساهم التمارين أيضا في خفض