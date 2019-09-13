شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل .. قطر تعلن عن "كنز ضخم".. وتبدأ في استخراجه.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، سعد الكعبي، أن قطر سوف تمضي قدمًا في مشروعها العملاق لتوسعة حقل الشمال، والذي يعد كنزًا استراتيجيًا للبلاد، بحسب "رويترز".

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وقال "الكعبي":" إن قطر أعدت قائمة مختصرة لشركات النفط العالمية التي تتنافس للحصول على حصة في مشروعها العملاق لتوسعة حقل الشمال، لكنها قد تختار المضي قدمًا فيه وحدها ما لم تعرض عليها الشركات الكبرى قيمة كبيرة".

ويعد هذا المشروع أحد المشروعات الأكثر ربحية في قطاع الطاقة بالبلد الصغير الغني بالغاز، وتتهافت كبرى شركات النفط والغاز على الحصول على حصة فيه.

وأشار الكعبي إلى أنه "نحب نموذج الشراكة لما فيه من فوائد كثيرة. ولكن لأننا لا نحتاج إلى الشركاء، فإن ما يجري في الأساس هو عبارة عن مجموعة من المعايير التي نتبناها، كي توضح لنا القيمة المضافة التي نحصل عليها لقطر إذا قمت بالمشاركة".

وأضاف: "ربما كان بمقدورهم أن يمنحونا شيئًا ما في الخارج"، في إشارة إلى أصول الغاز الطبيعي المسال خارج السوق المحلية للشركة.

ولم يفصح الرئيس التنفيذي لقطر للبترول عن حجم الحصة التي ستُطرح من المشروع، وأحجم عن التعليق بخصوص الشركات المدرجة على القائمة المختصرة.

وكانت قطر للبترول قد رسمت توقعات تصل لـ 33 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من المنشآت الجديدة في 2024 كما أنها ستحتاج لإيجاد مشترين لنحو 35 مليون طن أخرى إذ سينتهي في السنوات الخمس المقبلة أجل تعاقدات حالية.

كما أنها تريد رفع إنتاجها من الغاز المسال إلى نحو 110 ملايين طن سنويًّا من 77 مليون طن سنويًّا حاليًّا على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال بناء أربع وحدات إنتاج جديدة.