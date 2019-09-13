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تحذيرات عسكرية من أي دعوات إخوانية تستهدف اللواء 35 مدرع بتعز

الخميس 12 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

حذر قائد عسكري بارز في اللواء 35 مدرع التابع للشرعية من دعوات إخوانية تستهدف مواقع اللواء الذي يتمركز في مدينة التربة غرب مدينة تعز.



ودعا نائب قائد قطاع الحجرية في اللواء 35 مدرع قائد معسكر بيحان عارف الهويش، المواطنين إلى عدم الإستجابة للتحريض ضد اللواء 35 مدرع والدعوات للتوجه للمواقع العسكرية للتظاهر استجابة لدعوات أحد الأحزاب .. لافتاً إلى أن هناك دعوات تحريضية تقودها قيادات في أحد الأحزاب السياسية، في إشارة للإصلاح، تستهداف موقع جبل صبران التابع للواء 35 مدرع عن طريق الدعوة لتسيير مظاهرة وتجمهرات أمام الموقع.

ويحاول حزب الإصلاح، فرض سيطرته العسكرية على مدينة التربة لموقعها الهام الذي يربطها بالعاصمة المؤقتة عدن، ونفذ في سبيل ذلك العديد من المخططات منها الدفع بقوات اللواء الرابع مشاه جبلي الموالي له للتمركز قبالة مواقع اللواء 35 قبل أن يتدخل التحالف العربي ويجبر اللواء الرابع على الإنسحاب .

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وبهذا الصدد، جدد قيادة قطاع الحجرية تحذيره لكل من تسول له نفسه الاقتراب من موقع جبل صبران أو أي مواقع تابعة للواء 35 مدرع في قطاع الحجرية استجابة لدعوات ظلامية تريد إشعال نار الفتنة والصراع، مستغلة في ذلك عدم إدراك الناس وخطاب المنبر المسيس لتحقيق مصالح حزبية.

وقال "من أراد أن يعبر عن رأيه أو لديه مطالب فهناك ساحات وشوارع عامة لهذا الغرض وليس التوجه للمواقع العسكرية" .. محملاً من يحرض على هذه التجمهرات في المواقع العسكرية المسؤولية الكاملة للنتائج المترتبة على أي تحرك في هذا الاتجاه وتحت أي مسمى سواءً سلمياً أو عسكرياً.

وأكد أن قيادة قطاع الحجرية إذ تحذر من أي تحركات تستهدف مواقعها، فهي بهذا حريصة على أمن واستقرار وحياة المواطنين، وقد أعذر من أنذر.