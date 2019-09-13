شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : تحليق مكثف لطائرات عسكرية في سماء عدن عقب انفجار كبير هز أرجاء المدينة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر خاص في العاصمة المؤقتة عدن لموقع "يمن دايركت" عن تحليق متواصل لطائرات استطلاع في سماء عدن عقب تفجير كبير هز أرجاء مدينة خور مكسر. Advertisements وأكد المصدر عن حالة هلع ورعب تجتاح المواطنين جراء تحليق الطيران المكثف الذي أعقب التفجير. ويخشى المواطنون من اندلاع حرب جديدة، فيما يستبشر البعض بأن تكون قوات الشرعية قد أخذت الانتقالي الجنوبي على حين غرة وجاءت لتحرير عدن من قبضة المليشيا.

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