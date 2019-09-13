شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : اعلان حالة الطوارئ في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناشدت مليشيا الحوثي عبر الاذاعات المحلية المواطنين بسرعة التبرع بالدم لانقاذ الجرحى بعد وصول اعداد كبيرة الى المستشفى العسكرى بصنعاء. وقالت مصادر طبية في المستشفى العسكرى ان مدير المستشفى اعلن حالة الطوارئ بعد نفاذ كميات الدم من المستشفيات واعداد المصابين في تزايد وحياتهم معرضة للخطر بسبب عجز المستشفى من اسعافهم بالدم. Advertisements اخر الاخبار من "الخليج 365" : واضاف المصدر ان إدارة المستشفى اجرت اتصالات باقرباء الجرحى بسرعة حضورهم للتبرع بالدم حتي لا يتعرضون أقاربهم للموت. واشار المصدر ان المستشفى اجراء اتصالات عديدة في الاذاعات والجهات ذات الاختصاص لحث المواطنين بسرعة التبرع بالدم بعد وصول عدد من الجرحى من الجبهات وبالأخص من جبهة نهم شمال شرق صنعاء.

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