شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصويرها في غرفتها بملابس خاصة .. ابنة الملك سلمان في ورطة حقيقية وحكم قضائي بالسجن 10 شهور.. لسبب لا يخطر على بال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام فرنسية، إن محكمة قضت بالسجن عشرة شهور، مع وقف التنفيذ، على ابنة الملك سلمان.

وأوضحت المحكمة، أنها أدانت الأميرة حصة بنت سلمان، بالتواطؤ في الخطف، في قضية الاعتداء على عامل مصري، في شقتها بباريس، في العام 2016.

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وكانت صحف فرنسية، ذكرت أن الأميرة ومرافقها اعتديا على العامل، لاتهامه بمحاولة تصويرها، داخل غرفة نومها، بعد إهانته بإجباره على الركوع أمامها.

والأميرة حصة، هي أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، وهي الأخت غير الشقيقة لولي العهد محمد بن سلمان.