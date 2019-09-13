شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : عدن الان .. انفجار عنيف يهز المدينة ومواجهات مسلحة تمتد لعدد من الشوارع ..(تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف خور مكسر قبل قليل. وقال سكان محليون يقطنون بحي الزراعة لصحيفة عدن الغد ان الانفجار كان قويا وسمع صداه في انحاء الحي. واضاف شهود عيان ان مواجهات مسلحة اندلعت في الشوارع المحيطة بموقع الانفجار ، ولم يعرف هوية الاطراف حتى اللحظة Advertisements اخر الاخبار من "الخليج 365" :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــــاجل : عدن الان .. انفجار عنيف يهز المدينة ومواجهات مسلحة تمتد لعدد من الشوارع ..(تفاصيل طارئة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.