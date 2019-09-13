شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو وصور"حفل زفاف الفنان أحمد فهمي من الفنانة هنا الزاهد بحضور مشاهير الفن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد حفل زفاف الفنان المصري أحمد فهمي على مواطنته الفنانة هنا الزاهد، حضورًا واسعًا لمشاهير الفن ، حيث أُقيم الحفل داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وكان من أبرز الفنانين والإعلاميين الذين حضروا الحفل: ”أحمد عز، كريم عبد العزيز وزوجته، لبلبة، عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، أشرف عبد الباقي، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، مي عمر، أكرم حسني، مصطفى شعبان، هشام ماجد، منى الشاذلي، عمرو الليثي، ريم مصطفى، محمود عبد المغني، روجينا، مصطفى خاطر، إسلام جمال، علاء مرسي“.

كما حضر أيضًا، خالد عليش، أحمد السبكي، المخرج عمرو عرفة، يوسف الشريف وزوجته المؤلفة والاستايلست إنجي علاء، محمد علي رزق، كريم عفيفي، المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، السيناريست محمد سيد بشير، المخرج بيتر ميمي، المخرج أحمد خالد موسي، عماد زيادة، المخرج رامي إمام.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات لحفل الزفاف، كما أهدى الفنان أكرم حسني العروسين هنا الزاهد وأحمد فهمي أغنية جديدة.

وتميزت قاعة الحفل لحظة دخول هنا الزاهد مع عريسها أحمد فهمي، بديكور أقرب إلى ‏ديكورات مدينة ديزني العالمية وعوالم الأميرات فيها. ‏

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