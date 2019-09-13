شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إعلان مفاجئ عن سقوط الطائرة الملكية السعودية وعلى متنها الأمير محمد بن سلمان ..ونشر صور صادمة للحطام .. مصير مجهول لولي العهد والعالم يترقب ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إعلان مفاجئ عن سقوط الطائرة الملكية السعودية وعلى متنها الأمير محمد بن سلمان ..ونشر صور صادمة للحطام .. مصير مجهول لولي العهد والعالم يترقب ..شاهد

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