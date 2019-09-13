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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اول رد سعودي على خطاب اليدومي الذي ندد فيه بقصف الامارات لقوات الجيش الوطني وانحراف اهداف التحالف

قال الصحفي السعودي المعروف، منصور الخميس إن هناك فرقا كبيرا بين حزب التجمع اليمني للإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين. ففي تغريدة على تويتر، رصدها محرر "بويمن" قال الخميس: "‏أرى فرقاً كبيراً بين حزب الاصلاح اليمني والاخون في اليمن.". ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • بشعر مندوش وصدور بارزة وسراويل ضاغطة .. شاهد كيف ظهرت اليوم فتيات السعودية في شوارع الرياض !؟ (فيديو وصور) عاجـــل : إعلان مفاجئ عن سقوط الطائرة الملكية السعودية وعلى متنها الأمير محمد بن سلمان ..ونشر صور صادمة للحطام .. مصير مجهول لولي العهد والعالم يترقب ..شاهد شاهد كيف كان مصير الداعية السعودي الشهير الذي انتقد هيئة الترفيه قبل ايام .. (صور) Advertisements عاجل : فيديو صادم يهز العاصمة السعودية الرياض .. والسعوديون يحملون محمد بن سلمان مسؤولية ما يحدث الان ..شاهد عاجـــل : محمد بن سلمان في ورطة جديدة .. هروب فتاتين سعوديتين على طريقة هروب رهف القنون .. شاهد كيف ظهرت الفتاتين في اول فيديو .. شعرا مندوش وصدور بارزة ! ---------------------------------------- وانتقد الصحفي السعودي من يصورون الإصلاح بأنه يمثل جماعة الإخوان، بأن هدفهم تمزيق اليمن. وقال عن ذلك " حزب الاصلاح اليمني حزب وطني بلا شك وإن كان يضم بعض المنضوين تحت عباءة التنظيم العالمي للاخوان المسلمين ولكنه لا يمكن وصف كل حزب الاصلاح بالاخوان ومن يرى ذلك فهو يسعى لتفكيك اليمن". وكان رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي، القى خطابا الليلة على قناة سهيل، أكد وقوفه إلى جانب الدولة والشرعية ورفضه كل مشاريع التمرد والانقلاب تحت أي عبائة كانت، منددا بالقصف الإماراتي على الجيش الوطني ووصفه بالإرهاب. وأعرب الإصلاح عن ثقته في المملكة العربية السعودية على قدرتها بحل الأزمة في الجنوب ومعالجة تبعاتها. داعيا إلى تشكيل حكومة مصغرة تستوعب جميع المكونات اليمنية.

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