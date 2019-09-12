شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الإمارات تستضيف شخص وضعته السعودية على قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في مفارقة عجيبة تدل على اختلاف الرؤى والسياسات بين المملكة العربية السعودية والإمارات في الصراع اليمني، استضافت قناة "أبوظبي" الإماراتية، أحد الأشخاص اليمنيين ضمن الذين وضعتهم السعودية على قوائم الإرهاب.
وفي 2017 أدرجت السعودية 11 شخصية يمنية بينها الذراع العسكري للإمارات في تعز عادل عبده فارع المعروف بـ "أبو العباس".
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