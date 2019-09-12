شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن فضيع .. تبيع رضيعها لشراء هاتف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في واقعة صادمة، أقدمت أم صينية، والتي تجردت من مشاعر الأمومة على بيع رضيعيها التوأم مقابل 7400 استرليني.

وقامت الأم بهذه الواقعة الصادمة، لسداد فواتير بطاقات الائتمان الخاصة بها وشراء هاتف محمول.

جديد الحدث أونلاين:

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وقررت الأم بيع طفليها بعد أسبوعين فقط من ولادتهما بدلا من وضعهم في الحضانات ؛ نظرا لولادتهما مبكرا.

وباعت الأم العشرينية طفليها لأسرتين مختلفتين يبعدان مسافة تزيد عن 430 ميلًا عن المكان الذي ولدا فيه بشرق الصين.

وقد أقدمت الأم على بيع طفليها بعد أن تهرب منها زوجها ولم يتواجد بالمستشفى التي وضعت بها الطفلين للمساعدة في رعايتهما.

الغريب أن الزوج حينما علم ببيع زوجته للطفلين، طلب منها بعض النقود لاستخدامها في سداد ديون مستحقة عليه من لعب القمار.