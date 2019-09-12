- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
ميليشيا الإصلاح تعتقل ناشطين جنوبيين في مدينة عتق بشبوة
الخميس 12 سبتمبر 2019
كتب
عتق - الخليج 365
قالت مصادر محلية، أن قوة أمنية تتبع مليشيا حزب الإصلاح الإخواني، قامت مساء اليوم الخميس، بإعتقال ناشطين جنوبيين في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، التي يسيطر عليها الإصلاح عسكرياً وأمنياً .
وذكرت المصادر، أن القوة المكونة من مركبتين عسكريتين قامت باعتقلت الناشط الجنوبي صالح عوض لقور وسالم علي شقيع من وسط مدينة عتق القديمة .. مشيرة إلى أنه تم نقل الناشطين الى جهة غبر معلومة.
وأكدت المصادر، أن جميع المحاولات فشلت في معرفة مكان إحتجاز الناشطين أو أسباب إعتقالهما .. لافتة إلى أن هذا الإعتقال يأتي في إطار إنتهاكات مليشيا الإخوان بحق المواطنين في محافظة شبوة التي تحتلها منذ أسابيع .
وشهدت محافظة شبوة خلال الفترة القليلة الماضية تصاعد للانتهاكات بحق المواطنين من قبل مليشيات حزب الإصلاح التي قدمت من مأرب ، حيث نفذت عمليات إعدام وقتل بحق أبناء المحافظة ، ومنهم المواطن عادل لكمح السليماني الذي تم قتلة في شارع حنيش في عتق مساء الجمعة من قبل عصابات الفيد والنهب القادمة من مأرب.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الإصلاح تعتقل ناشطين جنوبيين في مدينة عتق بشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.