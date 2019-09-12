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ميليشيا الإصلاح تعتقل ناشطين جنوبيين في مدينة عتق بشبوة

الخميس 12 سبتمبر 2019

كتب عتق - الخليج 365

قالت مصادر محلية، أن قوة أمنية تتبع مليشيا حزب الإصلاح الإخواني، قامت مساء اليوم الخميس، بإعتقال ناشطين جنوبيين في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، التي يسيطر عليها الإصلاح عسكرياً وأمنياً .



وذكرت المصادر، أن القوة المكونة من مركبتين عسكريتين قامت باعتقلت الناشط الجنوبي صالح عوض لقور وسالم علي شقيع من وسط مدينة عتق القديمة .. مشيرة إلى أنه تم نقل الناشطين الى جهة غبر معلومة.

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وأكدت المصادر، أن جميع المحاولات فشلت في معرفة مكان إحتجاز الناشطين أو أسباب إعتقالهما .. لافتة إلى أن هذا الإعتقال يأتي في إطار إنتهاكات مليشيا الإخوان بحق المواطنين في محافظة شبوة التي تحتلها منذ أسابيع .

وشهدت محافظة شبوة خلال الفترة القليلة الماضية تصاعد للانتهاكات بحق المواطنين من قبل مليشيات حزب الإصلاح التي قدمت من مأرب ، حيث نفذت عمليات إعدام وقتل بحق أبناء المحافظة ، ومنهم المواطن عادل لكمح السليماني الذي تم قتلة في شارع حنيش في عتق مساء الجمعة من قبل عصابات الفيد والنهب القادمة من مأرب.