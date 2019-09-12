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قيادي بالانتقالي: الحكومة تتعامل مع الشعب الجنوبي بطريقة العقاب الجماعي

الخميس 12 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قال سالم باراس، القيادي بالمجلس الإنتقالي في محافظة حضرموت، إن الحكومة الشرعية تتعامل مع شعب الجنوب بطريقة العقاب الجماعي، وذلك بأشكال متعددة سواء في الخدمات والرواتب وكل الجوانب الحياتية، مما يسبب مليون أزمة للمواطن الحضرمي.

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وأكد "باراس" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الحكومة ترفض تحويل حصص حضرموت من مبيعات النفط، وتمتنع عن تعزيز البنك المركزي بالمكلا بالسيولة على غرار مأرب والمناطق الأخرى، ولا تسدد قيمة فواتير محروقات الكهرباء التي أمر بها رئيس الوزراء.

والجدير بالذكر أن المحافظات الجنوبية المحررة، تشهد تدني واضح في الخدمات المقدمة للمواطنين بها، خاصة في المحروقات وقطاع الكهرباء، مما يؤدي إلى انقطاعها لفترات طويلة وهو ما يؤثر بالتبعية على الحياة الطبيعية للشعب الجنوبي.