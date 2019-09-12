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مأرب.. إشادة محلية بجهود المشروع السعودي لنزع الالغام مسام

الخميس 12 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - وكالات

أشاد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بالجهود الانسانية العظيمة التي يقوم بها المشروع السعودي لنزع الالغام "مسام " التي زرعتها مليشيا الحوثي الإنقلابية بكثافة في مناطق متفرقة في اليمن .



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، بمدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام"مسام" أسامة القصيبي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) .

وقال العرادة أن الميليشيات قامت بزراعة الألغام بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع وأماكن الرعي والمنازل والمدارس والأماكن العامة تكشف النفسية العدائية التي تحملها المليشيا تجاه كل اليمنيين بغض النظر كونهم أطفالاً أو نساء، شباباً أو شيوخاً، عسكريين أو مدنيين.

وأكد أن الإحصائيات والتقارير عن ضحايا الألغام والأخبار التي ترد يومياً في هذا الجانب تكشف مدى الخطر الكامن من زراعة الألغام، وتؤكد الحاجة الملحة إلى توحيد كل الجهود باتجاه القضاء على هذا المشروع التدميري المدعوم من إيران.

وأعرب المحافظ العرادة عن شكره لقيادة مشروع "مسام" وكوادره الذين يخاطرون بأنفسهم في سبيل حياة الآخرين .. مؤكداً دعم السلطة المحلية بمحافظة مأرب ل "مسام" ومهامه الإنسانية في اليمن، وتقديمها كافة التسهيلات اللازمة لنجاح مهامه.

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كما اطلع محافظ مأرب على سير عمل المشرع وجهود نزع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

من جهته قدم مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" شرحاً عن الجهود التي بذلها المشروع خلال الفترة الماضية في نزع الألغام سواء في محافظة مأرب أو في بقية المحافظات.. مشيراً إلى مدى الإنتشار الواسع لزراعة الألغام من قبل مليشيا الحوثي في الأماكن العامة والطرقات والرعي والمزارع بشكل عشوائي.

حضر اللقاء العميد أمين العقيلي مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام، ومساعدي مدير المشروع خالد العتيبي وقاسم الدوسري، وعدد من خبراء الألغام السعوديين والأجانب.

إلى ذلك، أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، اليوم الخميس، عن إتلاف 1250 لغماً وعبوة ناسفة وقذائف غير منفجرة كانت زرعتها مليشيات الحوثي في عدد من مديريات محافظة شبوة قبل دحرها.

وقال مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي، إن عملية إتلاف الألغام التي تم تنفيذها اليوم في مديرية العين، بحضور الخبراء السعوديين والأجانب، تعد العملية السابعة التي تنفذها الفرق الهندسية في محافظة شبوة.