عبد الحميد الكبي عضو حكومة الأطفال باليمن في عدن

كتب الخليج 365

قال عبد الحميد الكبي، عضو حكومة الأطفال باليمن في عدن، ورئيس جناح الشباب للحركة الدولية لمكافحة الإرهاب، أن هناك معاناة الشعب اليمني بشكل عام بسبب سيطرة الإخوان المسلمين على القرار السياسي في الرئاسة والحكومة.



وأكد الكبي لـ"الخليج 365"، أن تدني الخدمات في محافظات ولاسيما حضرموت مثل أزمة الكهرباء بها والمحروقات تؤثر بشكل كبير على حياة المواطن الحضرمي. وأضاف عضو حكومة الأطفال باليمن، أن هناك مخاوف من عدم صرف رواتب الموظفين كونها تمثل مصدر الدخل للكثير، مبينًا أنه حتى الآن لم يتم صرف رواتب الموظفين في المحافظات المحررة اليوم تاريخ الشهر12

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عضو حكومة الأطفال لـ"اليمن العربي": عدم صرف رواتب الموظفين سيفجر أزمة بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.