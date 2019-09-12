ناشط إصلاحي يعتبر اللعن تقرباً إلى الله وبداية لزوال الغمة

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ناشط إصلاحي يعتبر اللعن تقربا إلى الله وبداية لزوال الغمة

الخميس 12 سبتمبر 2019

أرشيفية

كتب الخليج 365 - خاص

نشر ناشط بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، إخوان اليمن، تغريدة على حسابه في تويتر، إعتبر فيها لعن الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، تقرباً إلى الله، وبداية لزوال الغمة .



وقال الناشط الإخواني المقيم في تركيا، خالد الآنسي، "تقربوا الى الله بلعن المرجوم في الثلاجة في كل وقت وحين ، عسى الله ان يرفع عنكم الغمة بعد الاعتراف بمن كان سبب بلاء لهذه الأمة" .

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وأنهالت الإنتقادات على الناشط الإخواني، خالد الأنسي، من قبل متابعيه، الذين أعربوا عن إستيائهم من هذه التغريدة وأعتبروها تصفية لحسابات شخصية سابقة .. مذّكرين الأنسي بإن التقرب إلى الله يكون بالدعاء والإبتهال له والعمل بما جاء بالقران وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم .

فيما أورد آخر في رده حديث الرسول الكريم الذي قال فيه "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو يصمت" .

وكان الأنسي أحد نشطاء حزب الإصلاح الذين تزعموا إلى جانب الناشطة، توكل كرمان -كلاهما يقيمان في تركيا- أحداث 11 فبراير 2011م التي إنطلقت في صنعاء ضد نظام الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، الذي تنحى في نوفمبر من نفس العام عن الحكم وقام بتسليمه لنائبه، الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي .

وهدف حزب الإصلاح من هذه الأحداث السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد بعد تنحي صالح، إلا أن إدارته الفاشلة أدخلت اليمن في أزمات متلاحقة إنتهت بإقتحام ميليشيا الحوثي الإنقلابية العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م، بتواطؤ من الحزب الذي رفض دعم السلفيين في دماج بصعدة، واللواء حميد القشيبي في عمران خلال المواجهات ضد هذه الميليشيات .