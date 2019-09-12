- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
إنتقالي العاصمة عدن يناقش الجانب الخدمي في المحافظة
الخميس 12 سبتمبر 2019
الإجتماع الدوري للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في العاصمة عدن
كتب
عدن - الخليج 365
ناقش الإجتماع الدوري للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، اليوم الخمي، أوضاع الجانب الخدمي في المدينة .
وأستعرض الإجتماع الذي ترأسه، عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس القيادة المحلية، الدكتور، عبدالناصر الوالي، الوضع العام للمدينة ومستوى الجهود التي تبذل في سبيل تأمين الخدمات الأساسية للسكان، وكذا الحالة الأمنية وجهود إحلال الأمن والاستقرار و السكينة العامة .
وفي الإجتماع الذي ضم رؤساء الهيئة التنفيذية ونوابهم في مقر قيادة انتقالي التواهي، شدد د. الوالي على ضرورة التحلي بروح المسؤولية القيادية في مواجهة المشكلات العامة، وتسخير جُل الاهتمام في خدمة المواطن والعمل على تسهيل احتياجاتهم الضرورية وخاصة الخدمية منها قدر المستطاع.
كما استعرض الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، وكذا ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومستوى تنفيذ الخطط المعدة مسبقاً على مستوى قيادة المديريات والإدارات التنفيذية.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر إنتقالي العاصمة عدن يناقش الجانب الخدمي في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.