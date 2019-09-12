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إنتقالي العاصمة عدن يناقش الجانب الخدمي في المحافظة

الخميس 12 سبتمبر 2019

الإجتماع الدوري للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في العاصمة عدن

كتب عدن - الخليج 365

ناقش الإجتماع الدوري للقيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، اليوم الخمي، أوضاع الجانب الخدمي في المدينة .

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وأستعرض الإجتماع الذي ترأسه، عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس القيادة المحلية، الدكتور، عبدالناصر الوالي، الوضع العام للمدينة ومستوى الجهود التي تبذل في سبيل تأمين الخدمات الأساسية للسكان، وكذا الحالة الأمنية وجهود إحلال الأمن والاستقرار و السكينة العامة .

وفي الإجتماع الذي ضم رؤساء الهيئة التنفيذية ونوابهم في مقر قيادة انتقالي التواهي، شدد د. الوالي على ضرورة التحلي بروح المسؤولية القيادية في مواجهة المشكلات العامة، وتسخير جُل الاهتمام في خدمة المواطن والعمل على تسهيل احتياجاتهم الضرورية وخاصة الخدمية منها قدر المستطاع.

كما استعرض الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله، وكذا ماتم إنجازه خلال الفترة الماضية، ومستوى تنفيذ الخطط المعدة مسبقاً على مستوى قيادة المديريات والإدارات التنفيذية.