الزُبيدي يؤكد على وحدوية الهدف والشراكة في سبيل إستعادة الدولة الجنوبية

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الزبيدي يؤكد على وحدوية الهدف والشراكة في سبيل إستعادة الدولة الجنوبية

الخميس 12 سبتمبر 2019

الزبيدي فى مقر إقامته بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

كتب الخليج 365

أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، على ,وحدوية الهدف والشراكة في سبيل إستعادة الدولة والهوية الوطنية الجنوبية .



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الخميس، في مقر إقامته بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أعضاء تحالف القوى الوطنية الجنوبية، الأمير عبدالجبار عبدالواحد الأميري، والأمير اسكندر حمود محمد آل هرهرة، والأمير عبدالعزيز عبدالله محسن بن فريد العولقي، والأمير فايز علي سعيد الواحدي، والشريف ماهر فضل صالح الهبيلي.

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وفي اللقاء، وجه اللواء الزبيدي، الدعوة لقيادات تحالف القوى لزيارة العاصمة عدن والعودة إلى الوطن، لحاجة الوطن لجميع أبنائه.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز وحدة الصف الجنوبي وتبادل وجهات النظر من أججل توحيد الموقف السياسي وتعزيز الجبهة الجنوبية أمام كل التحديات السياسية التي تواجهها القضية الجنوبية في هذه المرحلة التاريخية المهمة، وقد ساد هذا اللقاء الأخوي أجواء مفعمة من الودّ والتوافق.

حضر اللقاء الوفد المرافق للرئيس من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي، والأستاذ علي الكثيري، والأستاذ عبدالرحمن اليافعي، والمهندس عدنان الكاف، والأستاذ محمد الغيثي، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية.