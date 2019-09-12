اليافعي يبشر بإنتفاضة قبلية واسعة في الجنوب ضد شرعية الأصلاح

بشر الإعلامي الجنوبي في قناة أبوظبي، عادل اليافعي، بإنتفاضة قبلية واسعة في المحافظات الجنوبية ضد شرعية الإصلاح . وقال اليافعي في تغريدة له بتويتر، رصدها، (الخليج 365) "قبائل شبوة بدأت تنتفض وغداً قبائل حضرموت ستخرج وتطرد كل دخيل وبعدها أبين والمهرة" .. مؤكداً أن ما تفعله شرعية الاصلاح شي لا يحتمل . وأجتمع مشايخ شبوة، اليوم الخميس، في منطقة العرم لمواجهة الغزو الإخواني للمحافظة. وشارك في الإجتماع أعداد غفيرة من أبناء المحافظة يمثلون مختلف المديريات والمناطق ومختلف ألوان الطيف الشبواني القبلي، والاجتماعي والسياسي ونخبة من الكوادر السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية، والمثقفين والأكاديميين والقوات الجنوبية بالمحافظة. وأدان المحتشدون الغزو الهمجي البربري الذي تعرضت له محافظة شبوة وبعض محافظات الجنوب من قبل المليشيات التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح بلفيفها من الجماعات الإرهابية والمجاميع القبلية الشمالية الموالية لهم وما رافق هذا الغزو من أعمال حرابة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وطالبوا بخروج كل جحافل الغزاة من محافظة شبوة وكل المناطق الجنوبية التي انتشروا فيها دون تأجيل ودون أي قيد أو شرط .. معلنين محافظة شبوة وكل مناطق الجنوب التي انتشرت فيها مليشيات الإصلاح مؤخرا مناطق محتلة قسريا . وحذرت القبائل، أبناء شبوة وأبناء الجنوب عامة من مغبة الالتحاق بمليشيات العدوان أو التعاون معها بأي شكل من الأشكال .. مؤكدين أن كل من يشارك مع الغزاة ويسقط وهو في صفوفهم فانه لا يمثل إلا نفسه وان دمه من دم الغزاة أنفسهم. وأقروا تشكيل لجنة من القضاة والمحامون وفتح ملف قضية ضد السلطة المحلية ممثلة في المحافظ واللجنة الأمنية بالمحافظة جزاء خيانتهم لمسئوليتهم في حفظ امن وأمان المحافظة والتفريط في السلم الاجتماعي والتآمر مع قوى ومليشيات من خارج المحافظة بهدف تدمير النخبة الشبوانية ونهب معسكراتها ومعداتها وتدمير الجهاز الأمني للمحافظة بشكل عام والتغاضي عن الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الغزاة في الحقوق العامة والخاصة.

