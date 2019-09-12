شكرا لقرائتكم خبر عن " 10" مقاطع فيديو على " يوتيوب " تهز الارض تحت اقدام " السيسي " ورجل أعمال موالي للاخير يقدم " شيك " بـ5مليون جنيه لمن يقتل " محمد علي " ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثفت القنوات الفضائية المصرية الرسمية والخاصة الموالية للنظام المصري من بث اعلان عن لقاء مفتوح سيجرية الرئيس المصري " عبد الفتاح السيسي " يجيب خلاله على اسئلة الشباب بدون خطوط حمراء .

وبحسب مصادر مصرية موثوقة فأن ترتيبات اجراء هذا اللقاء تحت شعار " مؤتمر الشباب " جاء على عجل ودون اي تحضيرات مسبقة وكطريقة للرد على وابل من الاسئلة وجهها للجنرال السيسي الممثل ورجل الأعمال المصري الشاب " محمد علي عبد الخالق " الذي فر من مصر الى برشلونه الاسبانية ونشر من هناك عدد من مقاطع الفيديو تضمنت اتهامات بالفساد والاستحواذ على المال العام للرئيس السيسي وعقيلته وقيادات بالجيش المصري .

واستمراراً لمسلسل التخبط تجاه مقاطع الفيديو لرجل الأعمال والمقاول المصري، محمد علي، والتي يكشف فيها الفساد الاقتصادي داخل المؤسسة العسكرية المصرية، رصد مدير شركة الندا للتجارة والتصنيع والتوكيلات التجارية للمواد الغذائية، ياسر ندا، مكافأة مقدارها 5 ملايين جنيه مصري، عبْر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحسباً لإلغائه المنشور مستقبلاً، قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأخذ صورة منه.

كتب عبدالله الشريف: "تحريض علني على القتل، من أحد رجال العصابة التي تحكم مصر، الصورة صحيحة ومن صفحته الشخصية على فيسبوك".

وعلّق أشرف عبد اللطيف: "بلطجي مجرم اسمه Yasser Nada، يهدد ويحرض على قتْل المواطن المصري محمد علي، طبعاً عرض خمسة ملايين جنيه مكافأة لقتل محمد علي حاجة سهلة، على واحد من عصابة نظام السيسيومماليكه من العسكر الحرامية، لكن إنه يهدد وبكل هذه الجرأة!".

وطالب أحمد رجب: "الواد ياسر ندا اللي بيدعي إنه رجل أعمال، طلع مدير مبيعات في شركة دومتي وبيحرّض على قتللللل محمد علي، وفاكر إنه كدا هايخوّف محمد علي، أكتر حاجة تخوفه هي إن نعرف دومتي بالجريمة دي، وإنه بيسوّق سمعتها عن طريق تفعيل الهاشتاج دا #مقاطعة_منتجات_دومتي".

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وشاركه عبد الله: "قاطعوا منتجات شركة دومتي وخلي السيسي ينفعه! ياسر ندا صاحب شركة جبنة دومتي، بيرصد مكافأة خمسة ملايين جنيه لمن يقتل محمد علي خلال أسبوع، بسبب انتقاده السيسي والجيش، ماعرفش هو ده مش اسمه تحريض على القتل ويعاقب عليه القانون؟ طبعاً لو في دولة محترمة مش شبه دولة".

وكتب أحمد يحيى: "ضمن كشف قائمة الفاسدين، رجل الأعمال ياسر ندا الذي رصد 5 ملايين جنيه مقابل رأس محمد علي".

وشارك ثوري حر: "رجل أعمال يُدعى ياسر ندا، يرصد مكافأة بـ 5 ملايين جنيه، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، لمن يقتل المقاول والفنان محمد علي، عقاباً له على انتقاد السيسي والجيش، خلاص محمد علي عمل لهم تربلة في النفوخ، خلي الحساب بالدولار يا نجم #محمد_علي_يفضحهم".

وغرّد حسام: "تحريض علني على القتل مع المكافأة، وكأن مفيش دولة ولا محكمة ولا قانون ولا حرية، ماهو مفيش فعلاً، لو في دولة تانية محترمة بس (بس محترمة)، الراجل ده المفروض يتحاكم بتهمة إثارة الفتنة والتحريض على القتل #حاكموا_ياسر_ندا".