الاكثر مشاهدة - عــاجل : وصول مقاتلات إماراتية عملاقة إلى أكبر قاعدة جوية جنوب اليمن.. ومصدر يكشف عن خطوة جديدة لـ‘‘أبوظبي’’ تصيب الشرعية في مقتل

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : وصول مقاتلات إماراتية عملاقة إلى أكبر قاعدة جوية جنوب اليمن.. ومصدر يكشف عن خطوة جديدة لـ‘‘أبوظبي’’ تصيب الشرعية في مقتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طيار يمني، عن أن الإمارات العربية المتحدة تؤهل طيارين يمنيين بقاعدة العند الجوية.

وقال الطيار-فضل عدم ذكر اسمه – ل”المشهد اليمني ” أنه تلقى دعوة للطيران على إف 16 الإماراتية الموجودة في العند.

واشار الطيار الى أن هناك ثلاث طائرات إف 16 إماراتية، ويتم إعادة تأهيل طيارين (جنوبيين) على الطيران بها.

Advertisements

​​​​

وتسعى الإمارات لتأهيل قوات جوية مناطقية على غرار المليشيات والنخب في المحافظات اليمنية الجنوبية، التي تمكنت مؤخرًا من إحكام سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن، بإسناد جوي إماراتي.



وكانت مصادر أفادت بوقت سابق أنه سيتم البدء بإعادة تأهيل القوات الجوية اليمنية بدعم روسي أمريكي بناء على طلب من الحكومة اليمنية المعترف بها.