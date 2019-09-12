الاكثر مشاهدة - رسميًا : السعودية تبلغ الرئيس هادي تخليها عن الشرعية والرئاسة اليمنية تفاجئ الجميع بهذا الرد

شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا : السعودية تبلغ الرئيس هادي تخليها عن الشرعية والرئاسة اليمنية تفاجئ الجميع بهذا الرد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر نائب رئيس البرلمان اليمني مستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري، مفاجأة مدوية خلال لقاء مع قناة سهيل الفضائية الليلة الماضية. وقال جباري إن رئيس البرلمان، سلطان البركاني، رفض إصدار بيان ضد الضربة الإماراتية على الجيش الوطني. Advertisements ​​​​ وكشف جباري، عن إبلاغ السعودية للرئيس هادي بأنها لا تستطيع دعمه ضد الإمارات، قائلا: السعوديون يقولون إنهم لا يستطيعون الإستغناء عن دور الإمارات ولا وقف عبثها باليمن". وأضاف عبدالعزيز جباري قائلا: لا نريد من السعوديين التحول لوسيط وعليهم الالتزام بالقرارات الدولية ودعم الشرعية. وقال: سكوت الرئيس هادي والقيادات اليمنية عن ممارسات التحالف في #اليمن خيانة.

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