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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حالة من الرعب والهلع تجتاح العاصمة صنعاء ..والحوثيون يعلنون حالة الطوارئ والموت يطرق ابوابهم ..تفاصيل مايحدث

حالة من الهلع والرعب تسيطر على ملشيا الحوثي بعد أعلن المستشفى العسكري التابع لها في صنعاء حالة الطوارئ بعد نفاذ كمية الدم في المستشفيات والجرحى العائدين من الجبهات يتعرضون للموت نتيجة لذلك .وقد طلب مدير المستشفى من قيادة الميلشيا الحوثية السرعة للتحرك من أجل إنقاذ الجرحى ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • بشعر مندوش وصدور بارزة وسراويل ضاغطة .. شاهد كيف ظهرت اليوم فتيات السعودية في شوارع الرياض !؟ (فيديو وصور) Advertisements شاهد كيف كان مصير الداعية السعودي الشهير الذي انتقد هيئة الترفيه قبل ايام .. (صور) عاجـــل : محمد بن سلمان في ورطة جديدة .. هروب فتاتين سعوديتين على طريقة هروب رهف القنون .. شاهد كيف ظهرت الفتاتين في اول فيديو .. شعرا مندوش وصدور بارزة ! ---------------------------------------- كما قامت ادارة العلاقات بالمستشفى بالإتصال بأقارب الجرحى للتبرع بالدم حتى لايتعرضوا أقاربهم للموت . ووجهت نداء استغاثة من خلال الاذاعات المحلية التابعة لهم لحث المواطنيين للتبرع بالدم نتيجة لعودة إعداد كبيرة من الجرحى من الجبهات المشتعلة .

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