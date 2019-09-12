شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن يهودي يمني في اسرائيل يقارن بين الدولة والمليشيات .. ماذا فعل الرئيس الراحل صالح عندما علم بأحد اعراسهم ، وكيف شاركهم باسندوة فرحة العيد ؟ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يهودي يمني في اسرائيل يقارن بين الدولة والمليشيات .. ماذا فعل الرئيس الراحل صالح عندما علم بأحد اعراسهم ، وكيف شاركهم باسندوة فرحة العيد ؟ (صور)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يهودي يمني في اسرائيل يقارن بين الدولة والمليشيات .. ماذا فعل الرئيس الراحل صالح عندما علم بأحد اعراسهم ، وكيف شاركهم باسندوة فرحة العيد ؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.