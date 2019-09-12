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عدن - ياسمين عبدالعظيم - سفيرنا في الكويت يستقبل بعثة جامعة العطاء في مطار الكويت الدولي

استقبل سفير بلادنا المفوض فوق العادة لدى دولة الكويت الشقيقة الدكتور علي بن منصور بن سفاع، اليوم، في مطار الكويت الدولي، بعثة جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا.

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وعبر السفير بن سفاع ، عن إعجابه بتدشين الجامعة رحلات عمل وترفيه لأكاديمييها وطلابها إلى عدد من الدول العربية الشقيقة. مؤكداً بأن هذه المبادرة التي تعد الأولى على مستوى الجامعات في اليمن ، ستتيح الفرصة لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين "العطاء " ونظيراتها في الدول العربية.

وحث رئيس وأعضاء البعثة، على الإستفادة الكاملة من برنامج الرحلة التعليمية والترفيهية واكتساب تجارب وخبرات عملية. مبدياً استعداد السفارة للاهتمام بالبعثة الإكاديمية والطلابية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لها.

بدورهم عبر رئيس وأعضاء بعثة جامعة العطاء ، عن شكرهم وتقديرهم للسفير بن سفاع ، على حفاوة الإستقبال وعلى ما أبداه من تقديم الدعم والتسهيلات لإنجاح برنامج الرحلة في محطتها الثانية (الكويت ).

وكانت بعثة جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا، التي تضم 20 أكاديمياً وطالباً يمثلون مختلف أقسام وكليات الجامعة، قد أنهت أمس ، رحلتها إلى سلطنة عُمان، بإبرام إتفاقيات تعاون وتبادل خبرات مع مؤسسات تعليمية وبزيارات لأبرز المعالم السياحية والأثرية في العاصمة العمانية مسقط .

وتهدف الرحلة التي تستمر لأسبوعين كاملين، إلى تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي في جامعة العطاء،عبر توقيع إتفاقيات تعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية والمعلومات البحثية بين الجامعة وعدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية في عمان والكويت.