شاهد.. الإمارات تتحدى المملكة وتستضيف الشخصية اليمنية المصنفة ”إرهابية” لدى السعودية وتطلق عليها هذا...

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عدن - ياسمين التهامي - في مفارقة عجيبة تدل على اختلاف الرؤى والسياسات بين المملكة العربية السعودية والإمارات في الصراع اليمني، استضافت قناة "أبوظبي" الإماراتية، أحد الأشخاص اليمنيين ضمن الذين وضعتهم السعودية على قوائم الإرهاب.



وفي 2017 أدرجت السعودية 11 شخصية وجهة اعتبارية يمنية بينها الذراع العسكري للإمارات في تعز، عادل عبده فارع المعروف بـ "أبو العباس" ضمن قائمة الإرهاب.

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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بياناً باعتبار 11 يمنياً من بينهم محافظ البيضاء السابق المعين من قبل الرئيس اليمني "نائف القيسي" وأمين عام حزب الرشاد ومستشار هادي "عبدالوهاب الحميقاني" والقيادي السلفي الموالي للإمارات في تعز عادل عبده فارع المعروف بـ"أبي العباس".

وفي مفارقة كبيرة نشر صحفي سعودي فيديو لاستضافة فناة إماراتية لـ"أبوالعباس" عبر اتصال هاتفي وتواصلت معه رغم تصنيفه إرهابيًا من جانب السعودية.

وكتب الصحفي السعودي المعارض من الخارج تركي الشلهوب على الفيديو الذي نشره على حسابه عبر "تويتر" :« السعودية أعلنت إدراج المدعو "أبوالعباس" على لائحة الإرهاب لأنه يهدد الأمن القومي السعودي، فقامت أبوظبي باستضافته في قنواتها والإشادة به والدفاع عنه. ماذا يمكننا أن نسمي ذلك؟".

أدرجت السعودية المدعو أبو العباس عادل عبده فارع على لائحة الإرهاب لتهديده أمن المملكة وهنا يظهر على قناة أبو ظبي الحليفة في لقاء مباشر يعلن النفير لأنصاره وتمده الحليفة بعشرات المدرعات وإلى هذه اللحظة تدعمه عسكريا وماليا ويتمنون له السلامة والنصر المؤزر pic.twitter.com/P2y7PzBCPB — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) September 10, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c40"> أدرجت السعودية المدعو أبو العباس عادل عبده فارع على لائحة الإرهاب لتهديده أمن المملكة وهنا يظهر على قناة أبو ظبي الحليفة في لقاء مباشر يعلن النفير لأنصاره وتمده الحليفة بعشرات المدرعات وإلى هذه اللحظة تدعمه عسكريا وماليا ويتمنون له السلامة والنصر المؤزر أدرجت السعودية المدعو أبو العباس عادل عبده فارع على لائحة الإرهاب لتهديده أمن المملكة وهنا يظهر على قناة أبو ظبي الحليفة في لقاء مباشر يعلن النفير لأنصاره وتمده الحليفة بعشرات المدرعات وإلى هذه اللحظة تدعمه عسكريا وماليا ويتمنون له السلامة والنصر المؤزر pic.twitter.com/P2y7PzBCPB — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) September 10, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c40">

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