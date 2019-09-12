عاجل.. الحكومة اليمنية تدعو التحالف لمغادرة اليمن فورا والرئيس هادي إلى مجلس الأمن وقناة سهيل تبث...

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عدن - ياسمين التهامي - وأخيرًا : مفاجأة مدوية بشأن مصير ”سعود القحطاني” بعد تورطه في مقتل خاشقجي.. ومصادر تكشف (تفاصيل مروعة) وضعوه على كرسي المشرحة وبدأوا بهذا الفعل الصادم .. قتلة خاشقجي يعترفون .. وهذا مصير ‘‘سعود القحطاني’’ وأحمد عسيري (صور)

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